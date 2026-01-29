Максимум комфорта и 38 часов работы: обзор клипс-наушников HUAWEI FreeClip 2

HUAWEI FreeClip 2 — это попытка переосмыслить саму концепцию наушников. Со стороны они выглядят как клипсы и благодаря такой конструкции не ощущаются в ушах и позволяют наслаждаться музыкой, не теряя связи с окружающим миром. Подробнее о новинке — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн и конструкция

Главная фишка FreeClip 2 — это С-образная конструкция наушников, которая крепится на ушной раковине, а не в ушном канале. Такое решение кардинально меняет все: каждый наушник весит так мало, что вы буквально забудете о его присутствии. Кроме того, нет давления, дискомфорта и характерной боли, которая появляется после нескольких часов ношения традиционных «затычек».​

«Мост» конструкции, который охватывает ухо, покрыт гипоаллергенным материалом с эффектом памяти формы. Это означает, что наушник адаптируется именно к уху пользователя, а не наоборот. Для людей с физиологическими особенностями ушей или повышенной чувствительностью к давлению — это спасение. Даже если вы никогда не испытывали проблем с обычными наушниками, вы оцените то, как легко и естественно сидят FreeClip 2 целый день без перерыва.​

Открытая конструкция наушников позволяет ушам буквально «дышать». Нет влаги, которая накапливается в замкнутом пространстве ушного канала, нет скопления серы на корпусе устройства. Для людей, которые много тренируются или живут в жарком климате, это огромное преимущество. Циркуляция воздуха при использовании наушников — простая, но часто игнорируемая деталь.​

Комфортное ношение обеспечивается в том числе благодаря весу наушников – каждый весит примерно 5,1 г.

Дизайн кейса заслуживает особого внимания. Наушники можно размещать в любом положении, – они не имеют фиксированных мест для левого и правого уха, на них нет надписей L и R. Более того, сами наушники универсальны: звук автоматически подстраивается в зависимости от того, на какую сторону они надеты, – достаточно закрепить их и помахать головой. Эта функция особенно полезна в темноте, где разглядеть надписи довольно сложно.

Звук и микрофоны

HUAWEI FreeClip 2 оснащены мощным излучателем диаметром 10,8 мм с двойной диафрагмой. Благодаря этому наушники радуют чистыми, кристальными высокими частотами. Вокал звучит ясно и разборчиво, детали в музыке проявляются естественно. Низкие частоты тоже насыщены.

​

FreeClip 2 впечатляют качеством звука: для открытых наушников они обеспечивают высокий уровень передачи звука и идеально подходят для прослушивания музыки, подкастов, аудиокниг и общения. Хоть бас тут весьма ощутим, важно понимать, что открытая конструкция физически не может обеспечить ту же глубину баса, что внутриканальные наушники.

В мобильном приложении HUAWEI Audio Control, которое есть для Android и iOS, пользователи могут также выбрать один из пяти предустановленных звуковых профилей: «По умолчанию», «Динамический», «Усиление верхних частот» и «Вокал». При желании можно создать сразу несколько собственных наборов настроек в 10-полосном эквалайзере и переключаться между ними в зависимости от треков.

В FreeClip 2 установлена продвинутая система из трех микрофонов с интеллектуальным шумоподавлением и обновленным многоканальным алгоритмом глубинной нейронной сети. Благодаря этому наушники фильтруют окружающий шум и усиливают голос пользователя. Это особенно полезно при звонках на оживленной улице, в метро или в кофейне.

Важнейший аспект при выборе открытых наушников — безопасность и возможность слышать окружающий мир, не отключаясь от него. Классические наушники с функцией «Прозрачность» тоже дают такой эффект, но он достигается с помощью микрофонов, что может вызывать дискомфорт или даже головную боль у некоторых пользователей. В открытых наушниках эта функция, можно сказать, естественная.

Прочие особенности

Большинство пользователей привыкли к стандартному дизайну наушников, в связи с чем HUAWEI FreeClip 2 (и предшественники) воспринимаются скорее как серьга. Пользователи могут кастомизировать свои наушники, украшая «мостик» декоративными цветами и звездами с кристаллами, которые предлагаются отдельно.

HUAWEI FreeClip 2 имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP57. Это значит, что они устойчивы к поту и даже к падению в воду.

Еще одно преимущество FreeClip 2 — обилие поддерживаемых жестов. Во-первых, они считываются со всех элементов корпуса: боба, шара и моста. Во-вторых, поддерживаются двойное касание, тройное, проведение (свайп), а также нажатие с удержанием. Для левого и правого наушников настройки могут быть разными, и самое главное — каждый жест можно настроить под свой вкус в приложении.

Помимо этого есть поддержка интеллектуальных жестов: например, кивок головой отвечает за принятие вызова, а покачивание — за отклонение.

HUAWEI FreeClip 2 уверенно держатся в ухе даже во время бега и прыжках на скакалке. Однако при выпадении наушника музыка не останавливается, что упрощает поиск наушников. При этом их обычное снятие ставит воспроизведение на паузу.

Наконец, еще одна полезная опция называется «Адаптивная громкость». При ее активации наушники могут автоматически регулировать громкость в зависимости от окружающего шума и прочих условий.

Автономность

HUAWEI FreeClip 2 выделяются на фоне конкурентов еще и высокой автономностью. Благодаря аккумулятору на 60 мАч в каждом наушнике и батарее на 537 мАч в кейсе, новинка имеет один из лучших показателей в сегменте. Это до 9 часов непрерывной работы от одного заряда или 38 часов при подзарядке от кейса.

При этом всего 10 минут в кейсе восполнят заряд наушников на целых 3 часа прослушивания музыки. К слову, кейс заряжается всего за один час по проводу, а также поддерживает беспроводную зарядку.

Вывод

HUAWEI FreeClip 2 — это пример того, как нестандартный подход к форм-фактору может действительно изменить пользовательский опыт. Наушники делают ставку не на изоляцию, а на комфорт, безопасность и взаимодействие с окружающим миром, не лишая пользователя качественного звука. Минимальный вес, отсутствие давления на ушной канал и открытая конструкция позволяют носить FreeClip 2 часами без усталости, а продуманная эргономика делает их универсальным решением на каждый день.

При этом компромиссы здесь сведены к минимуму: для своего класса наушники предлагают качественный, сбалансированный звук, продвинутые микрофоны и алгоритмы для звонков, богатые возможности кастомизации жестов и отличную автономность. Также имеется защита IP57, быстрая и беспроводная зарядка, что делает из новинки флагманское устройство, которое подходит и для города, и для спорта, и для работы.

FreeClip 2 — это не альтернатива внутриканальным наушникам, а скорее решение для тех, кому не нравится, как сидят классические модели. Если вы давно искали наушники, которые можно просто надеть и забыть о них. При цене в 20 тыс. руб. их точно можно рекомендовать к покупке.