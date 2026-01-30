ВС России нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры

Федоров: ВС РФ нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье

Российские военные нанесли удар по украинскому объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. Об этом заявил глава украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки произошел пожар.

Федоров добавил, что к Запорожью также приближаются беспилотные летательные аппараты ударного типа «Герань».

До этого офицер ВСУ Константин Реуцкий рассказал, что Вооруженные силы России постепенно продвигаются к Запорожью.

По его словам, город для Украины «находится под угрозой», и если «ничего не будет сделано», то его ждут «сложные времена».

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска находятся на удалении 12–14 км от южных и юго-восточных окраин города Запорожье. Он рассказал, что соединения группировки войск «Днепр» наступают в направлении населенного пункта.

Ранее в России назвали возможные сроки капитуляции ВСУ.