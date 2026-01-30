Трамп рассказал о достигнутых договоренностях по финансированию правительства США

Представителям Демократической и Республиканской партий в конгрессе США удалось достичь компромисса, чтобы избежать шатдауна правительства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, демократы и республиканцы в конгрессе объединились, чтобы профинансировать большую часть правительства США до конца сентября. Также был согласован бюджет для министерства внутренней безопасности, включая береговую охрану, «которая расширяется и восстанавливается как никогда прежде».

До этого сообщалось, что законопроект о финансировании шести оставшихся федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Также стало известно, что Белый дом и лидеры сената конгресса Соединенных Штатов приблизились к соглашению, которое, возможно, позволит избежать приостановки работы правительства, стороны согласовывают разногласия перед крайним сроком, истекающим 30 января.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.