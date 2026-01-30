Размер шрифта
В МИД РФ прокомментировали регламентирование работы своих посольств в Прибалтике

МИД РФ: Россия может ответить на регламентирование работы своих посольств в Прибалтике
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности своих посольств. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов», — подчеркнул дипломат.

До этого в МИД опровергли ликвидацию должности постпреда ЕС в Москве. Россия не рассматривает необычные или нестандартные формы дипломатического представительства Евросоюза в Москве и не планирует самостоятельно инициировать закрытие таких представительств. Об этом заявил ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Он добавил, что Москва будет выстраивать дальнейшие модальности взаимодействия с Евросоюзом, исходя из интересов России.

Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО готовится к конфликту с Россией.
 
