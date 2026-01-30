Психолог рассказала о новой субкультуре несовершеннолетних воров

Магазинные кражи среди подростков, известные как шоплифтинг, существовали давно, но сегодня это явление оформилось в опасную субкультуру. Об этом «Известиям» рассказала специалист по поведению подростков, психолог Елена Замышевская.

По словам эксперта, раньше подобные кражи в основном совершали небольшие группы подростков из неблагополучных семей. Для них это было способом испытать адреналин, заработать еду или дополнительные деньги — украденные продукты, сигареты или другие товары часто перепродавались. Однако, как отмечает Замышевская, ситуация с тех пор изменилась. Благодаря развитию интернета шоплифтинг превратился в своего рода субкультуру, активно развивающуюся в интернете.

«Современная цифровизация позволяет подросткам объединяться в сообщества через чаты и блоги. Туда вступают ребята из разных городов, делятся опытом, фотографиями с «трофеями», устраивают соревнования, кто украдет больше», — пояснила психолог.

Эксперт предупреждает, что такие объединения несут серьезную угрозу. Подростки, вовлеченные в эти группы, становятся более уязвимыми и могут попасть в другие криминальные течения.

До этого подросток выстрелил в лицо охраннику, который поймал его на хищении. В результате мужчина получил химический ожог глаза, ему потребовалась помощь медиков. Позже он обратился за помощью к полицейским.

Ранее подросток украл у пенсионерки драгоценности и свалил вину на мошенников.