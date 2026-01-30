Размер шрифта
В Великобритании описали сценарий возможного конфликта с Россией

В британском парламенте описали сценарий военного конфликта с Россией
Global Look Press

Великобритания в случае войны с Россией продержится две недели, поскольку большую часть военной техники Лондон передал Украине. Об этом «Известиям» рассказал член палаты лордов британского парламента Ричард Балф.

«Да, похоже, сейчас много разговоров о войне, но они (элиты Великобритании. — прим. ред.) живут в том, что я называю «страной заоблачных высот». Даже если предположить, что мы хотим военного конфликта, нам потребуется разрешение нескольких других европейских стран на перемещение военной техники по их территории», — подчеркнул Балф.

Член палаты лордов уточнил, что, по его информации, в случае начала боевых действий с РФ «нам повезет, если мы продержимся на войне две недели». Он объяснил это передачей британской военной техники Украине.

Балф подчеркнул, что британский истеблишмент живет былой славой. Соединенное Королевство — военная держава среднего размера, которая, возможно, смогла бы защитить свое ближнее зарубежье, но амбиции Лондона намного превосходят его возможности.

До этого Великобритания вытеснила российское судно из своих территориальных вод. ВМФ Британии увидел угрозу в судне «Синегорск» и вытеснил его из вод королевства.

Ранее «зомби-танкер» без управления с россиянами на борту напугал военных НАТО.
 
