Трамп рассказал о контактах с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживал контакты с руководством Ирана и намерен в ближайшее время их продолжить, призвав Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов о недавних взаимодействиях с руководством Ирана и планах по продолжению дипломатических усилий, американский лидер сообщил, что такие контакты у него действительно были и он намерен продолжать их в дальнейшем.

По словам Трампа, в ходе контактов с иранскими властями он обозначил два ключевых требования: отказ от разработки ядерного оружия и прекращение применения силы в отношении протестующих.

«К Ирану движется много больших и мощных кораблей [ВМС США]. Было бы здорово, если бы нам не пришлось их задействовать», — сказал глава Белого дома.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.