Общество

Ищущим работу россиянам посоветовали «почистить» соцсети

HR-эксперт Пак: агрессивные комментарии в соцсетях могут привести к отказу в работе
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

Работодатели изучают информацию о кандидате через его социальные сети. Поводом к отказу в работе могут стать агрессивные комментарии, а также демонстрация склонности к алкоголю и другим вредным привычкам. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ирина Пак, HR-директор логистического оператора NC Logistic.

«Российское законодательство защищает персональные данные и ограничивает возможности компаний собирать информацию, которая выходит за рамки профессиональных требований. Тем не менее формально просьба предоставить ссылки на социальные сети не запрещена, если использование этих данных соответствует нормативным и этическим стандартам. Поэтому надо учитывать, что рекрутер может заметить некорректное поведение кандидата в соцсетях, которое способно негативно отразиться на его карьерных перспективах. HR-специалист не пригласит на собеседование человека с сомнительным профилем в социальной сети, не нарушая при этом закон», — объяснила эксперт.

Например, если соискатель публикует фотографии в неприемлемых ситуациях, выражает агрессию или ненависть в комментариях, демонстрирует склонность к злоупотреблению алкоголем и другим вредным привычкам, это неизбежно влияет на мнение работодателя о его профессионализме и надежности.

«Отказ может быть законным в том случае, когда он связан с несоответствием корпоративной культуре компании или нарушением общих стандартов поведения сотрудников», — подчеркнула Пак.

Поэтому кандидатам важно осознанно подходить к своему присутствию в социальных сетях.

«В первую очередь стоит анализировать публикуемый контент, контролировать активность, скрывать или вовсе не размещать записи, способные вызвать негативную реакцию у работодателя. Настройки конфиденциальности здесь играют ключевую роль: ограничение доступа к личной информации и фотографиям позволяет транслировать во внешний круг материалы только профессионального характера», — посоветовала эксперт.

Рекомендуется также создавать отдельные профили для делового взаимодействия, где размещается информация о навыках, практическом опыте работы и реализованных проектах. Следует проявлять аккуратность в высказываниях, избегать резких комментариев в адрес предыдущих работодателей или руководителей, а также негативных оценок в отношении них.

«Необходимо следить за отсутствием провокационного контента в оформлении профиля: никнейм, аватар, описание не должны содержать ничего, что может восприниматься отрицательно или двусмысленно. Регулярный мониторинг цифрового образа, в том числе аудит собственных постов и комментариев, проверка по своему имени, ключевым словам, помогает поддерживать положительное впечатление о себе в сети», — считает Пак.

При соблюдении этих рекомендаций вероятность негативного влияния онлайн-профиля на карьеру сводится к минимуму.

«Грамотно оформленные аккаунты могут не только защитить от необоснованного отказа, но и стать дополнительным фактором позитивного восприятия профессиональной квалификации, а также повысить шансы успешного трудоустройства», — резюмировала она.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.
 
