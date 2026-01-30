Пентагон потратит $235,5 млн на обслуживание истребителей F-16

Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму $235,5 млн на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что контракт на обслуживание истребителей получила бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering.

«Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины», — говорится в публикации.

В ведомстве ожидают, что работы со стороны бельгийской компании будут завершены к 28 января 2029 года.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Испании военного оборудования и радаров для модернизации фрегатов на сумму $1,7 млрд. В документе отмечается, что предполагаемая продажа соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США. В Вашингтоне считают, что возможная сделка будет способствовать укреплению оборонного потенциала Испании.

Ранее в Пентагоне выявили длительные задержки поставок боеприпасов Украине.