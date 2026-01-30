В МИД России рассказали, при каких условиях Москва примет участие в СМИД ОБСЕ в Лугано

МИД: РФ примет участие в СМИД ОБСЕ в Лугано, если Швейцария обеспечит пролет

Россия примет участие в совете министров иностранных дел (СМИД) в швейцарском Лугано, если Берн обеспечит российской делегации беспрепятственный пролет. Об этом ТАСС рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он отметил, что, выполняя функции председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году, Швейцария отвечает за организацию совета. Согласно правилам процедуры ОБСЕ, председательствующая страна обязана обеспечить пролет к месту проведения СМИД для всех делегаций участвующих государств.

Дав согласие на министерское решение по месту и датам проведения совета (Лугано, 3-4 декабря), Москва ожидает от Берна выполнения взятых на себя обязательств в полном объеме, добавил Масленников.

До этого постоянный представитель РФ при международной структуре Дмитрий Полянский заявил, что Россия установила уважительные контакты с представителями ряда недружественных государств на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ.