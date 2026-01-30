В России планируют ограничить вывоз золота с осени

Ограничение на вывоз золота физическими лицами из России в монетарных слитках весом до 100 г через страны Таможенного союза планируется ввести с 1 сентября. Соответствующий проект указа находится на рассмотрении правительства РФ, сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Проект указа подготовлен, нами разработан, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится сейчас на рассмотрении правительства. То есть в принципе мы движемся по плану, <…> правительство поставило жесткие сроки. Сейчас у нас предусмотрено вступление [ограничения] в силу с 1 сентября в проекте, который мы сейчас разработали», — сказал Моисеев.

29 января цена золота обновила исторический максимум. Цена на этот драгоценный металл на бирже Comex достигла рекордных $5521,8 за унцию. На этом фоне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.

Ранее блогер добыл почти 200 грамм золота из использованных SIM-карт.