Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В России планируют ограничить вывоз золота с осени

Моисеев: ограничение на вывоз золота физлицами из РФ могут ввести с 1 сентября
ФССП России

Ограничение на вывоз золота физическими лицами из России в монетарных слитках весом до 100 г через страны Таможенного союза планируется ввести с 1 сентября. Соответствующий проект указа находится на рассмотрении правительства РФ, сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Проект указа подготовлен, нами разработан, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится сейчас на рассмотрении правительства. То есть в принципе мы движемся по плану, <…> правительство поставило жесткие сроки. Сейчас у нас предусмотрено вступление [ограничения] в силу с 1 сентября в проекте, который мы сейчас разработали», — сказал Моисеев.

29 января цена золота обновила исторический максимум. Цена на этот драгоценный металл на бирже Comex достигла рекордных $5521,8 за унцию. На этом фоне эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев отметил, что стоимость золота в $10 тыс. не выглядит фантастичной на горизонте трех-четырех лет.

Ранее блогер добыл почти 200 грамм золота из использованных SIM-карт.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!