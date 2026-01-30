Трамп ввел пошлины на товары страны-поставщики нефти на Кубу

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары стран-поставщиков нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть Кубе, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе не указана процентная ставка таких пошлин.

При этом отмечается, что президент может изменить данный указ, если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США.

