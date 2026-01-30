Размер шрифта
Иранский правительственный самолет прилетел в Москву

Правительственный самолет Ирана приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, на борту может быть президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, говорится в публикации. Отмечается, что это произошло на фоне слухов об ударах США по руководству Ирана.

Параллельно с этим, американские самолеты, которые участвовали в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, летят на Ближний Восток.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант точечной атаки на службы безопасности и руководство Ирана.

До этого президент США заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
