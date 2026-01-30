Размер шрифта
Трамп пригрозил Канаде пошлинами

Трамп пригрозил Канаде пошлинами за отказ сертифицировать самолеты Gulfstream
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о решении Вашингтона аннулировать сертификацию всех канадских самолетов в ответ на отказ Канады сертифицировать американские бизнес-джеты Gulfstream. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«В связи с тем, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800, одни из величайших и самых технологически совершенных самолетов, когда-либо созданных, мы настоящим отменяем сертификацию самолетов Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде», — подчеркнул американский президент.

Трамп также добавил, что отказ сертификации сохранится до тех пор, пока Gulfstream не получит полную сертификацию Оттавы. По информации главы Белого дома, Канада фактически блокирует продажу самолетов Gulfstream на своем рынке, используя процесс сертификации. Если ситуация не изменится, Соединенные Штаты введут 50-процентный таможенный сбор на все самолеты, продаваемые в США из Канады.

До этого Трамп ввел пошлины на товары стран — поставщиков нефти на Кубу. Отмечается, что американский президент может изменить этот указ, если Куба или затронутые страны предпримут значительные шаги для устранения угрозы или приведут свои действия в соответствие с целями национальной безопасности и внешней политики США.

Ранее в США поставили перед НАТО три задачи.
 
