В Минобрнауки опровергли сообщения о переходе вузов на новую систему образования

Минобрнауки: массового перехода вузов на новую систему образования не будет
Сергей Пятаков/РИА Новости

В министерстве науки и высшего образования РФ опровергли информацию о массовом переходе высших учебных заведений на новую систему образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства газете «Известия».

«Массового перехода университетов в 2026 году к обновленной системе российского высшего образования не будет, а появившиеся об этом сообщения не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Как отмечается, начиная с 2023 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина реализуется пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. В январе 2026 года по решению главы государства этот проект был продлен до 2029/2030 учебного года и расширен с 6 до 17 участников.

В ведомстве также отметили, что несмотря на переход к новой системе получения высшего образования, студенты бакалавриата и магистратуры смогут спокойно завершить обучение по своим программам, а их дипломы в будущем сохранят статус действующих документов о высшем образовании.

До этого депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что учебные форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены в российских вузах с 1 сентября этого года. Парламентарий подчеркнула, что вместо них введут базовое и специализированное высшее образование. Она при этом добавила, что замена Болонской системы началась еще в 2022 году, изначально программу перехода тестировали в шести российских вузах. Теперь этот опыт масштабируется и на другие высшие учебные заведения.

Ранее стало известно о новом законопроекте, который ограничит платные места в колледжах.
 
