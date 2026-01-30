СМИ: в Европе обеспокоились из-за зависимости от СПГ из США

Bloomberg: в ЕС растет беспокойство из-за зависимости от СПГ из США

В Европейском союзе растет беспокойство из-за зависимости от сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, глава энергетического ведомства Евросоюза Дан Йоргенсен заявил, что блок все сильнее беспокоится своей зависимостью от американского СПГ, особенно в свете угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию.

«Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы — растет обеспокоенность», — подчеркнул Йоргенсен.

Как отмечается, ЕС теперь зависит от США более чем на половину своих поставок СПГ. В связи с чем Европа рассматривает возможность увеличения поставок энергоносителей из Канады, Катара и стран Северной Африки.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил еврокомиссара Йоргенсена в насмешках над ЕС после его слов об импорте газа. По его словам, этот чиновник «насмехается над нами». Фицо также предложил уволить Йоргенсена за его заявления о зависимости ЕС от США в вопросе поставок энергоносителей.

Ранее в МИД РФ высмеяли Йоргенсена после его слов о российском топливе.