«Было очень приятно». Трамп попросил Путина неделю не обстреливать Киев

Зеленский: пауза в ударах России и Украины по энергетике начнется этой ночью

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент Украина не получила от России никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов, сообщила газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина в течение недели не наносить удары по украинским городам.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <...> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам.

И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — сказал политик на встрече со своей администрацией, добавив, что на переговорах по украинскому урегулированию достигнут существенный прогресс .

В Кремле эту информацию пока не подтвердили.

«Спасибо, Трамп!»

Украинский президент Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его усилия. Он выразил надежду, что достигнутые договоренности будут выполнены.

«Важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов обеспечить безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика — основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизни. Спасибо, президент Трамп!», – говорится в его посте в соцсети Х.

Зеленский добавил, что возможность короткого перемирия обсуждалась на трехсторонних переговорах России, Украины и США, которые прошли на этой неделе в Абу-Даби.

Пауза в ударах России и Украины по энергетическим объектам начнется уже этой ночью, выразил надежду украинский лидер.

«Мы надеемся, что Америке удастся это обеспечить. Сегодня есть заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и в эти дни, реальная ситуация на наших энергетических объектах, в наших городах покажет это», — отметил он в вечернем видеообращении.

Украинские власти пока не получали официального сигнала со стороны России по поводу энергетического перемирия, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

В Киеве узнали о том, что Путин согласен на энергетическое перемирие, из заявления Трампа.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сказал на встрече в Белом доме, что «украинцы не верили, что это возможно». Трамп ответил ему, что украинское руководство «почти не поверило» в возможность энергетического перемирия, но было «очень довольно» обещанием Путина.

«Мы договороспособны»

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в беседе с «Газетой.Ru», что если Путин действительно согласился выполнить просьбу Трампа, то это свидетельствует о договороспособности российской стороны.

«Если такое будет, то мы еще раз показываем, что мы готовы исполнять договоренности, что мы договороспособны, что мы беспокоимся об этом, но, к сожалению, когда были другие мирные какие-то попытки, на праздники, на Пасху, на Новый год, это все не соблюдалось (украинской стороной. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Чепа.

При этом он напомнил, что во время предыдущих пауз ВСУ, наоборот, ужесточали обстрелы России.
 
