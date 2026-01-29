«А если я этот месяц просто пробухаю?»: как в Госдуме собрались многодетные отцы

Над страной «нависла безотцовщина», а как стимулировать мужчин больше времени проводить со своими детьми, непонятно — этой проблемой озаботились в парламенте. Решать ее предлагают разными путями: от декретного отпуска для мужа до запрета аборта без информирования потенциального родителя. Чтобы выяснить, что из этого может сработать и каким вообще сегодня должен быть идеальный отец, в Госдуме провели круглый стол с участием многодетных россиян. Корреспондент «Газеты.Ru» побывала на этом мероприятии.

«Это классно, но как это сделать в реальности, я не знаю»

«Отцы нации в сборе», — представил собравшихся депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

За круглым столом чуть больше десяти человек: предприниматели, блогеры, парикмахер («Я отношусь к миру красоты», — скромно представился он) и даже темнокожий уроженец Камеруна («Джозеф, привет, красавчик!», — обрадовались его появлению за столом). Все — многодетные отцы. В Думу их пригласили обсудить острую «проблему, нависшую над страной» — безотцовщину.

«30% детей у нас растут в неполных семьях, с матерями. Половина детей растет не со своими отцами. Дети недополучают мужского примера, мужского воспитания», — начал с печальной статистики Кузнецов.

На этом фоне собравшиеся решили разобраться, как побудить мужчин больше времени проводить со своими детьми. А может, и заставить.

«Карательные меры, как показывает практика, работают. Как только штрафы увеличивают, люди начинают соблюдать ПДД, должен был стимул!» — намекнул один из участников совещания.

«Давайте не о карательности думать», — возразил Кузнецов, добавив, что новые штрафы и ограничения сейчас вызывают лишнюю «тревожность народа».

Вместо этого ведущий предложил обсудить «мягкую силу» — меры поддержки российских отцов. Законодательные инициативы уже разрабатывают, среди них: декретный отпуск для мужчин, досрочный выход на пенсию для многодетных отцов, запрет аборта без ведома отца ребенка . Последнее встретило ярую поддержку части собравшихся.

Участники встречи Анна Громова/«Газета.Ru»

«Вот этот пункт много раз подчеркнуть, с восклицательным знаком», — отметил один из отцов.

В распечатанной версии программы «по вопросам стимулирования вовлеченного и ответственного отцовства», с которой ознакомился корреспондент «Газеты.Ru», пункт про аборты касается только женатых пар. Медицинские организации хотят обязать сообщать супругу, что его жена намерена сделать аборт. При этом она все еще сможет прервать беременность без согласия мужчины.

«Норма распространяется на бывших супругов, если с момента развода прошло не более 12 недель», — уточняется в программе, распространенной среди участников круглого стола.

Еще один вопрос, взволновавший участников, — кто должен воспитывать ребенка после развода. Как указал Кузнецов, российские суды всегда на стороне матери.

«В лучшем случае отец становится воскресным аниматором, когда он не воспитывает, а балует ребенка… По факту отцы лишены прав на воспитание детей [после развода], все права у матерей. Мы о них заботились, но как-то переборщили», — резюмировал депутат.

Тема оказалась неожиданно близка камерунцу Джозефу Мунголле. Половину жизни — последние 20 лет — он прожил в России, называет себя «актером, шоуменом, бизнесменом и отцом двух детей». За круглым столом в Думе Мунголле упомянул, что разводился и ребенок остался у бывшей супруги.

«После расторжения брака мы заключили мировое соглашение, что я могу два раза в месяц ребенка забрать на выходных. Ни разу этого не получилось, то он болеет, то его нету, ни разу я его не забрал. Год я не видел ребенка. Я бы хотел решить этот вопрос на законодательном уровне», — подчеркнул Мунголле.

Решение в программе «стимулирования отцовства» описывают несколько размыто — обязать суд устанавливать справедливый режим для обоих родителей. А именно, тот из бывших партнеров, кто живет отдельно, получит «право общения с ребенком в размере не менее 30% времени» . С точки зрения психологов, это необходимый минимум для «сохранения устойчивой эмоциональной связи», пишут авторы программы.

Анна Громова/«Газета.Ru»

В качестве аргументов составители также апеллируют к опыту зарубежных стран. Среди успешных примеров «внедрения совместной опеки» перечислены Израиль, Уругвай, страны БРИКС и американский штат Кентукки.

«Изобретать велосипед не обязательно, к счастью, мы живем на планете не одни, и у других стран уже есть опыт в решении некоторых вопросов. Начиная от братской Белоруссии и заканчивая, может, даже какими-то вражескими штатами. Тем не менее и Петр I выпивал за здоровье шведов, потому что учился у них. Нам надо учиться у всех в интересах процветания нашей страны», — прокомментировал Кузнецов.

В то же время депутат уточнил, что Россия является «отдельной цивилизацией», поэтому все же не весь мировой опыт ей подойдет.

Не меньше абортов и опеки многодетных отцов заинтересовал законопроект об «отцовском месяце». Из общего объема оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком предлагают выделить месяц, который сможет взять только отец . Если он не использует его, семья потеряет выплаты за этот период.

«А если я этот месяц просто пробухаю, на работу не выйду, а работодателю скажу: «Имею право»?» — примерили за круглым столом инициативу к российским реалиям.

Кроме «отцовского месяца» в Думе предложили разрешить мужчине брать 14 оплачиваемых выходных сразу после рождения его ребенка.

«Четырнадцать дней отпуска — это классно», — одобрил один из многодетных отцов, предприниматель.

«Ты как работодатель отправишь своего сотрудника в отпуск?» — уточнил Кузнецов.

«Это классно, но как это сделать в реальности, я не знаю. Это должна быть поддержка от государства», — поправился бизнесмен.

Отдельно в Думе обеспокоены мужским репродуктивным здоровьем. Как заявил Кузнецов, в половине случаев, когда пара не может завести ребенка, проблема на стороне мужчины. Однако российская медицина больше направлена на лечение бесплодия женщин.

«Давайте говорить честно, мужчины редко ходят в больницы, только тогда когда что-то заболело», — под понимающий смех слушателей признался депутат.

В качестве поддержки потенциальных отцов предлагают следующее: включить в ОМС расширенную диагностику гормонального профиля у мужчин и создать сеть андрологических центров, которые занимаются лечением и профилактикой заболеваний исключительно мужской половой и репродуктивной системы.

«Розовое худи — только из мужского магазина»

«Вопрос, который я хотел бы вам задать: а каким вы видите современного вовлеченного отца?» — поинтересовался Кузнецов у собравшихся во время более философской части встречи.

Здесь участники разделились: одни привели в пример Библию, другие подчеркнули, что стараются «быть в теме» с современной молодежью, чтобы найти с ней общий язык.

«Сейчас я в костюмчике, а с детьми я одеваюсь как они одеваются… Я стараюсь говорить на их сленге, стараюсь не ругать, а быть в их тренде. Тогда подростки раскрываются, расслабляются, прислушиваются. Современный отец может понять и простить, потому что он не просто все время говорит: «Нет-нет-нет» без оснований», — описал свой подход Павел из Тульской области, отец троих детей.

«Отец для семьи — это как Иисус для христианства, — подчеркнул другой, более консервативный участник, Максим. — Если ты не понимаешь, что по тебе сверяются координаты, ты не готов быть компасом, указывающим, где находится реально север, где находится юг, тогда начинаются эти вопросы трансгендерные все… Какой бы там ни был отец, прогрессивный, не прогрессивный, это человек, который в полной мере разделяет эту ответственность и находится в радости от того, что ему такую ответственность доверили».

«Один пример из Библии, — поддержал настрой Мунголле. — Когда Ева согрешила и вкусила этот фрукт, почему Господь, когда пришел, позвал не Еву, а Адама [на разговор]? Потому что ответственность полностью на мужчине, хотя Ева согрешила. Ответственность за то, что происходит в его семье, какая жена, какие дети».

Некоторые отцы, пришедшие в Думу, поделились неожиданно трогательными историями. О том, как с помощью детей они стараются примириться с миром, который необратимо изменился со времен их собственного детства.

«Сын ко мне пришел: «Хочу волосы в белый покрасить». А я рос в 90-х, для меня это непонятно, как это, в белый! Но я сдержался, думаю, он художник, творческий, говорю: «Ладно, крась». Приходит через две недели: «Хочу еще бровь проколоть». Я говорю: «Ну давай». А внутри у меня все бурлит, но я сдерживаюсь. Работа над собой. Прошло два года, мы с ним стоим в магазине, он в розовом худи…» — начал историю Виталий, отец двух сыновей-подростков.

«Ну это он уже переборщил [с худи]!» — отметили в зале.

Анна Громова/«Газета.Ru»

«Я сказал, только если в мужском магазине найдешь розовое худи, в женский ни ногой. Он нашел», — успокоил собравшихся Виталий.

Далее он рассказал, как в той же очереди с ними оказался «мужчина в татуировках», который пристал к его сыну с вопросом: «Ты вообще баба или кто?» На что отец вмешался и заступился за сына, чем вызвал его уважение.

«Он мне потом говорил: «Батя, ничо ты зверь, вступился за меня!» — с некоторой гордостью закончил рассказчик. — Когда они подростки, здоровые лбы, я стараюсь развивать с ними дружеские отношения».

«У меня, как у любого ребенка 90-х , детство закончилось очень рано, мы рано пошли работать. Кто металлолом собирать, кто стекла протирать, кто бензин за углом сливать. Это часть нашей реальности была», — привел свой пример блогер Анатолий (среди участников совещания он выделился неформальным видом — кистями рук, полностью забитыми татуировками).

По словам Анатолия, пережив такое детство, теперь он с удовольствием участвует со своими детьми в «несерьезных» развлечениях. Например, ходит на детские аттракционы, рыбачит с сыном на речке.

«Мне сын говорит: «Папа, нельзя нырять в бассейн с шариками». Я говорю: «А мне интересно нырять в бассейн с шариками»... Сейчас родители доверили воспитание детей «Ютубу» и телефонам… Нужно воспитывать отцовство в России», — сказал Анатолий.

Он же предложил новую идею, которой пока нет в программе, — ввести в школах уроки отцовства, где мальчикам будут объяснять, что «классно быть хорошим отцом и любить своих детей» .

«Так уже есть предмет «Семьеведение», — удивились в зале.

«Но его могут преподавать разведенные женщины, которые вообще не любят мужчин», — возразили с другого конца.

«Вот именно, разведенные и обиженные на весь род мужской преподавательницы», — поддержал Анатолий.

В конце концов участники сошлись на том, что в школах было бы неплохо «поднять статус» учителя физкультуры (как традиционно мужской профессии). Чтобы он «бодрил» и поддерживал окружающий женский коллектив.

Кроме новых уроков в школе российские отцы попросили изменить политику в кино и на телевидении. С их слов, в отечественных фильмах и сериалах отцов показывают как беспомощных «недотеп-дурачков», а матерей — как сильных женщин-«терминаторов», которые вытягивают всю семью. Ситуацию осложняет и то, что никто не проверяет, как тратят деньги Фонда кино.

«Если дали бюджет на семейный фильм, а он получился не очень-то и семейный, никакой ответственности за это нет. Нужны какие-то критерии, KPI», — потребовали обеспокоенные отцы.

«Если я чиновник, и у меня будет KPI, насколько успешно мы потратили деньги на кино, я лучше вообще не дам денег ни на что. Потому что мне в моем кресле очень тепло, и я не хочу его терять, — возразил другой, по всей видимости, близко знакомый с миром чиновников участник. — Понимаете, кто распределяет деньги в Фонде кино, это не творческие люди. Как они должны оценить, что там снимут?»

«Попробуйте не снимать [очень плохое кино]», — отрезал на это блогер Анатолий.

«Нет у нас современных «Петрова и Васечкина», нет «Тимура и его команды», — вздохнули в зале.

«Даже Тома Сойера и Гекльберри Финна нет», — добавил кто-то.

Размышляя об отцовстве, во время встречи один из участников поднял и такую вечную, судя по реакции остальных, проблему — отцов нет дома просто потому, что они все время зарабатывают.

«Иногда мы как отцы думаем, что должны обеспечить семью, построить дом, еще что-то. А как дети меня запомнят как отца? Что я работал?» — поделился своими размышлениями выступающий.

«Дети счастливы в семье, когда муж с женой любят друг друга и сами счастливы. У меня был прекрасный отец, он старался обеспечить нас. Но я мечтал, чтобы мы просто пошли в парк и поиграли с ним в футбол», — подвел он самый простой итог всех законодательных инициатив.