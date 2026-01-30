Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По его словам, политика и действия правительства Кубы напрямую угрожают национальной безопасности и внешней политике США.

Трамп добавил, что для борьбы с чрезвычайным положением он объявляет о создании тарифной системы. В соответствии с ней сообразно цене может взиматься дополнительная пошлина с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу.

24 января газета Politico сообщила, что администрация Трампа обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава Госдепа Марко Рубио поддерживает идею нефтяной блокады, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее в Совфеде заявили о возвращении США к политике холодной войны в отношении Кубы.