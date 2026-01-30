30 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

30 января отмечают праздник Деда Мороза и Снегурочки, символизирующий скорое окончание зимы. День бегства от стресса напоминает о важности отдыха и борьбы с рутиной. Православные верующие вспоминают сегодня «отца монашества» — преподобного Антония Великого. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 30 января

День Деда Мороза и Снегурочки

Праздник символизирует скорое завершение зимы и прощание с ее главными сказочными героями до следующего года. Дата уходит корнями в древнеславянские легенды о Велесе Зимнем и в народные сказания о том, что с приходом весны Снегурочке суждено растаять.

Сегодня можно перечитать любимые зимние сказки, чтобы сохранить в душе частичку новогодней магии. А если вы до сих пор не убрали игрушки с елки и новогодний декор — самое время это сделать.

День бегства от стресса

Праздник придумали в США , откуда он быстро распространился по всему миру, что неудивительно. Для многих людей первый месяц года бывает непростым и изматывающим. Окончание новогодних каникул, недостаток солнца и холодная погода портят настроение даже оптимистам. Идеальный вариант справиться со стрессом — сбежать от него хотя бы на денек. Вариантов побега множество: прогулка в парке, встреча с друзьями, поход в спа-салон или кино. Главное — оторваться от рутины.

Shutterstock/FOTODOM

Международный день круассана

(croissant — полумесяц)

Сегодня кулинары и гурманы по всему миру отмечают День круассана. В XIII веке булочки в форме полумесяца выпекали в Австрии . Их называли «кипферль». В конце 1830-х годов австрийский офицер в отставке открыл в Париже «Венскую пекарню», где продавал это лакомство. Пышные булочки быстро завоевали любовь парижан, называть их стали на французский манер — круассан

День рождения киностудии «Мосфильм»

Сегодня поздравления принимает одна из старейших киностудий страны — «Мосфильм». Она открылась в 1924 году, 30 января состоялась премьера фильма «На крыльях ввысь».

Два года назад «Мосфильм» отметил свое столетие. За эти годы здесь было снято более 2500 картин. Сегодня «Мосфильм» — это 17 павильонов на территории площадью 30 гектаров, современные технологии и большой коллектив людей, влюбленных в кино.

Мосфильм

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 января в других странах

День саудаде, или День тоски — Бразилия. В центре этого необычного национального праздника — эмоция. Словом «саудаде» бразильцы обозначают светлую печаль, тоску по чему-то безвозвратно утерянному. Переживать саудаде принято как в одиночку, так и в кругу близких людей.

День большого парика — США. Необычный праздник приглашает американцев примерить на себя экстравагантные парики и принять участие в благотворительных акциях. В этот день неравнодушные граждане жертвуют деньги в фонды, которые покупают парики нуждающимся — тем, кто проходит тяжелый период восстановления после болезни.

Религиозные праздники 30 января

День памяти преподобного Антония Великого, Египетского

Антоний Великий жил в III веке в Египте . Он родился в состоятельной семье христиан, воспитывался в любви к Богу. Когда юноше исполнилось 18 лет, он лишился родителей. Согласно преданию, войдя в храм, Антоний услышал евангельские слова:

Следуя завету, святой Антоний посвятил себя Богу и поселился в развалинах воинского укрепления за рекой Нил. Со временем он стал для других христиан наставником и примером крепости духа и благочестия.

Преподобный провел более 70 лет в пустыне, после чего отправился на поиски знаменитого отшельника Павла Фивейского. Он был рядом со святым в последние часы его жизни и предал его останки земле. Сам святой Антоний прожил до 106 лет и основал отшельническое монашество.

«Мучения святого Антония» — предположительно, первая работа Микеланджело Wikimedia Commons

Православная церковь 30 января также чтит память: • преподобного Антония Дымского;

• преподобного Антония Черноезерского;

• священномученика Виктора Европейцева, пресвитера;

• священномученика Павла Успенского, пресвитера. Католическая церковь вспоминает: • деву Адельгунду;

• святую королеву Батильду;

• святую Гиацинту Марескотти;

• святую Мартину Римскую;

• святую Савину Миланскую;

• святого Муциана Марии Вио.

Народные праздники и приметы 30 января

Антон Перезимник

В этот день на Руси вспоминали трех преподобных Антониев: Великого, Черноезерского и Дымского. В народе праздник получил название Антонов день, или Антон Перезимник. Считалось, что сегодня — середина зимы. «Пришла Антонина — зиме половина», — говорили в народе.

Чтобы приманить весеннее тепло и солнышко, хозяйки пекли румяные колобки из муки, толокна, яиц и масла. Этими булочками потчевали домочадцев и друзей.

Святому Антонию молились о безопасности скота, о благополучном отеле коров. А еще крестьяне совершали обряд, позволяющий перехитрить нечисть. Рано утром нужно было пройти от крыльца спиной вперед, обозначая следами, что хозяин, наоборот, пришел в дом. Так нечистой силе отсекали путь к жилищу.

Приметы

Теплый день — весна будет ранней.

Снегопад — зима еще долго продлится.

Белки попрятались в дупло — жди суровые морозы.

Месяца не видно за облаками — урожай будет обильным.

Какие исторические события произошли 30 января

1703 год — согласно преданию, в Эдо произошла месть сорока семи самураев, бывших вассалов клана Ако, за своего господина. История легла в основу многих фильмов, среди которых «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли.

— согласно преданию, в Эдо произошла месть сорока семи самураев, бывших вассалов клана Ако, за своего господина. История легла в основу многих фильмов, среди которых с Киану Ривзом в главной роли. 1790 год — в Англии впервые в мире спустили на воду спасательную шлюпку.

— в Англии впервые в мире спустили на воду спасательную шлюпку. 1801 год — вышел манифест Павла I о присоединении Грузии к России.

— вышел манифест Павла I о присоединении Грузии к России. 1894 год — американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

— американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток. 1930 год — запущен первый в мире радиозонд для исследования атмосферы. Этот прибор был создан советским метеорологом Павлом Молчановым.

— запущен первый в мире радиозонд для исследования атмосферы. Этот прибор был создан советским метеорологом Павлом Молчановым. 1935 год — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил шкалу для измерения магнитуды землетрясений.

— американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил шкалу для измерения магнитуды землетрясений. 2000 год — в Дунай попало более 100 тыс. кубометров отходов тяжелых металлов с завода компании «Аурул», катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».

— в Дунай попало более 100 тыс. кубометров отходов тяжелых металлов с завода компании «Аурул», катастрофу окрестили «вторым Чернобылем». 2020 год — ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Илья Питалев/РИА «Новости»

Дни рождения и юбилеи 30 января

В 1721 году родился Бернардо Беллотто — итальянский живописец, представитель венецианской школы.

— итальянский живописец, представитель венецианской школы. В 1736 году родился Джеймс Уатт — шотландский инженер-механик, создатель паровой машины.

— шотландский инженер-механик, создатель паровой машины. В 1872 году родился Глеб Котельников — русский и советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.

В 1882 году родился Франклин Делано Рузвельт — 32-й президент США (1933—1945).

— 32-й президент США (1933—1945). В 1900 году родился Исаак Дунаевский — композитор, дирижер, педагог, народный артист РСФСР.

— композитор, дирижер, педагог, народный артист РСФСР. В 1923 году родился Леонид Гайдай — советский кинорежиссер («Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»), сценарист, актер, народный артист СССР.

Нина Гребешкова и Леонид Гайдай на съемках фильма «Опасно для жизни!» (1985) Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

В 1925 году родился Дуглас Карл Энгельбарт — американский специалист по компьютерным технологиям, создатель компьютерной мыши.

— американский специалист по компьютерным технологиям, создатель компьютерной мыши. В 1930 году родился Джин Хэкмен — американский актер («Миссисипи в огне», «Багровый прилив») и писатель, обладатель двух «Оскаров».

— американский актер («Миссисипи в огне», «Багровый прилив») и писатель, обладатель двух «Оскаров». В 1937 году родился Борис Спасский — советский шахматист, гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам.

89 лет исполняется Ванессе Редгрейв — британской актрисе, лауреату премии «Оскар» («Джулия»).

Ванесса Редгрейв в картине «Лорд Вор» (2006) imago stock&people/Global Look Press