30 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 30 января
- День Деда Мороза и Снегурочки
Праздник символизирует скорое завершение зимы и прощание с ее главными сказочными героями до следующего года. Дата уходит корнями в древнеславянские легенды о Велесе Зимнем и в народные сказания о том, что с приходом весны Снегурочке суждено растаять.
Сегодня можно перечитать любимые зимние сказки, чтобы сохранить в душе частичку новогодней магии. А если вы до сих пор не убрали игрушки с елки и новогодний декор — самое время это сделать.
- День бегства от стресса
Праздник придумали в США, откуда он быстро распространился по всему миру, что неудивительно. Для многих людей первый месяц года бывает непростым и изматывающим. Окончание новогодних каникул, недостаток солнца и холодная погода портят настроение даже оптимистам. Идеальный вариант справиться со стрессом — сбежать от него хотя бы на денек. Вариантов побега множество: прогулка в парке, встреча с друзьями, поход в спа-салон или кино. Главное — оторваться от рутины.
- Международный день круассана
Сегодня кулинары и гурманы по всему миру отмечают День круассана. В XIII веке булочки в форме полумесяца выпекали в Австрии. Их называли «кипферль». В конце 1830-х годов австрийский офицер в отставке открыл в Париже «Венскую пекарню», где продавал это лакомство. Пышные булочки быстро завоевали любовь парижан, называть их стали на французский манер — круассан (croissant — полумесяц).
- День рождения киностудии «Мосфильм»
Сегодня поздравления принимает одна из старейших киностудий страны — «Мосфильм». Она открылась в 1924 году, 30 января состоялась премьера фильма «На крыльях ввысь».
Два года назад «Мосфильм» отметил свое столетие. За эти годы здесь было снято более 2500 картин. Сегодня «Мосфильм» — это 17 павильонов на территории площадью 30 гектаров, современные технологии и большой коллектив людей, влюбленных в кино.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 января в других странах
День саудаде, или День тоски — Бразилия. В центре этого необычного национального праздника — эмоция. Словом «саудаде» бразильцы обозначают светлую печаль, тоску по чему-то безвозвратно утерянному. Переживать саудаде принято как в одиночку, так и в кругу близких людей.
День большого парика — США. Необычный праздник приглашает американцев примерить на себя экстравагантные парики и принять участие в благотворительных акциях. В этот день неравнодушные граждане жертвуют деньги в фонды, которые покупают парики нуждающимся — тем, кто проходит тяжелый период восстановления после болезни.
Религиозные праздники 30 января
- День памяти преподобного Антония Великого, Египетского
Антоний Великий жил в III веке в Египте. Он родился в состоятельной семье христиан, воспитывался в любви к Богу. Когда юноше исполнилось 18 лет, он лишился родителей. Согласно преданию, войдя в храм, Антоний услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной».
Следуя завету, святой Антоний посвятил себя Богу и поселился в развалинах воинского укрепления за рекой Нил. Со временем он стал для других христиан наставником и примером крепости духа и благочестия.
Преподобный провел более 70 лет в пустыне, после чего отправился на поиски знаменитого отшельника Павла Фивейского. Он был рядом со святым в последние часы его жизни и предал его останки земле. Сам святой Антоний прожил до 106 лет и основал отшельническое монашество.
• преподобного Антония Дымского;
• преподобного Антония Черноезерского;
• священномученика Виктора Европейцева, пресвитера;
• священномученика Павла Успенского, пресвитера.
Католическая церковь вспоминает:
• деву Адельгунду;
• святую королеву Батильду;
• святую Гиацинту Марескотти;
• святую Мартину Римскую;
• святую Савину Миланскую;
• святого Муциана Марии Вио.
Народные праздники и приметы 30 января
- Антон Перезимник
В этот день на Руси вспоминали трех преподобных Антониев: Великого, Черноезерского и Дымского. В народе праздник получил название Антонов день, или Антон Перезимник. Считалось, что сегодня — середина зимы. «Пришла Антонина — зиме половина», — говорили в народе.
Чтобы приманить весеннее тепло и солнышко, хозяйки пекли румяные колобки из муки, толокна, яиц и масла. Этими булочками потчевали домочадцев и друзей.
Святому Антонию молились о безопасности скота, о благополучном отеле коров. А еще крестьяне совершали обряд, позволяющий перехитрить нечисть. Рано утром нужно было пройти от крыльца спиной вперед, обозначая следами, что хозяин, наоборот, пришел в дом. Так нечистой силе отсекали путь к жилищу.
- Приметы
Небо в тучах — к метели.
Теплый день — весна будет ранней.
Снегопад — зима еще долго продлится.
Белки попрятались в дупло — жди суровые морозы.
Месяца не видно за облаками — урожай будет обильным.
Какие исторические события произошли 30 января
- 1703 год — согласно преданию, в Эдо произошла месть сорока семи самураев, бывших вассалов клана Ако, за своего господина. История легла в основу многих фильмов, среди которых «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли.
- 1790 год — в Англии впервые в мире спустили на воду спасательную шлюпку.
- 1801 год — вышел манифест Павла I о присоединении Грузии к России.
- 1894 год — американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.
- 1930 год — запущен первый в мире радиозонд для исследования атмосферы. Этот прибор был создан советским метеорологом Павлом Молчановым.
- 1935 год — американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил шкалу для измерения магнитуды землетрясений.
- 2000 год — в Дунай попало более 100 тыс. кубометров отходов тяжелых металлов с завода компании «Аурул», катастрофу окрестили «вторым Чернобылем».
- 2020 год — ВОЗ объявила вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Дни рождения и юбилеи 30 января
- В 1721 году родился Бернардо Беллотто — итальянский живописец, представитель венецианской школы.
- В 1736 году родился Джеймс Уатт — шотландский инженер-механик, создатель паровой машины.
- В 1872 году родился Глеб Котельников — русский и советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.
- В 1882 году родился Франклин Делано Рузвельт — 32-й президент США (1933—1945).
- В 1900 году родился Исаак Дунаевский — композитор, дирижер, педагог, народный артист РСФСР.
- В 1923 году родился Леонид Гайдай — советский кинорежиссер («Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию»), сценарист, актер, народный артист СССР.
- В 1925 году родился Дуглас Карл Энгельбарт — американский специалист по компьютерным технологиям, создатель компьютерной мыши.
- В 1930 году родился Джин Хэкмен — американский актер («Миссисипи в огне», «Багровый прилив») и писатель, обладатель двух «Оскаров».
- В 1937 году родился Борис Спасский — советский шахматист, гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам.
Кто отмечает дни рождения
- 89 лет исполняется Ванессе Редгрейв — британской актрисе, лауреату премии «Оскар» («Джулия»).
- 75 лет исполняется Филу Коллинзу — британскому рок-поп-певцу, автору песен, актеру, продюсеру.
- 59 лет исполняется Сергею Чепикову — российскому биатлонисту, двукратному олимпийскому чемпиону.
- 58 лет исполняется Филиппу VI — королю Испании с 2014 года.
- 52 года исполняется Кристиану Бейлу — британо-американскому актеру («Американский психопат», «Темный рыцарь», «Престиж»), лауреату премии «Оскар» («Боец»).
- 52 года исполняется Оливии Колман — британской актрисе кино и телевидения, обладательнице «Оскара» («Фаворитка»).