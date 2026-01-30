Размер шрифта
Минфин США не сделал исключения для России в вопросе ослабления венесуэльских санкций

Минфин США: ослабление санкций по Венесуэле не касается лиц, связанных с Россией
Global Look Press

Ослабление санкций Соединенными Штатами в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В тексте генеральной лицензии OFAC говорится, что разрешения со стороны американских властей на выполнение определенных операций с венесуэльской нефтяной отраслью не распространяется, в частности, на «лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба», а также на компании, принадлежащие им или контролируемые ими. Кроме того, генеральная лицензия не предусматривает осуществление операций с компаниями, находящимися на территории США или Венесуэлы, которые прямо или косвенно связаны с КНР.

До этого сообщалось, что США на протяжении нескольких месяцев проводят операцию по задержанию нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, — с конца прошлого года было произведено семь задержаний. Речь идет, в частности, о танкере «София» под панамским флагом, который находился под санкциями. 7 января он был перехвачен американской береговой охраной и вооруженными силами. Согласно информации США, судно входит в так называемый теневой флот. Источники агентства не уточнили причины его возврата.

Ранее стало известно, что США впервые вернут Венесуэле арестованный танкер.
 
