Трамп высказался об обстрелах городов Украины

Россия могла уже приостановить удары по Киеву и другим городам Украины, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.
«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», — заявил Трамп.
Американский лидер также выразил благодарность Москве за приостановку ударов.
До этого Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент Украина не получила от России никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью.
Ранее украинские власти заявили, что не получали сигналов от России о готовности к энергетическому перемирию.