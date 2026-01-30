Трамп высказался об обстрелах городов Украины

Трамп: Россия остановила удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов

Россия могла уже приостановить удары по Киеву и другим городам Украины, заявил президент США Дональд Трамп. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

«Россия уже некоторое время не ведет обстрелов из-за этой ужасно холодной погоды», — заявил Трамп.

Американский лидер также выразил благодарность Москве за приостановку ударов.

До этого Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент Украина не получила от России никаких подтверждений о недельном прекращении обстрелов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью.

Ранее украинские власти заявили, что не получали сигналов от России о готовности к энергетическому перемирию.