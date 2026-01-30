Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В феврале россиян ожидают длинные выходные

РИА Новости: на День защитника Отечества ожидаются три дня выходных
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества. Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — сообщил Балынин.

До этого депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в конце февраля россиян ожидает короткая рабочая неделя. С 24 по 27 февраля граждане будут работать четыре дня. Неделя стала меньше за счет переноса и учета праздничного понедельника.

По словам Бессараб, постановление с точной информацией о праздниках и выходных в 2027 году выйдет в конце 2026-го. Однако в следующем году может быть 249 рабочих и 116 дней отдыха. Она также отметила, что повторение 12-дневных каникул на Новый год будет возможно только в 2032 году. В 2027 году, по информации парламентария, продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года.

Ранее «Газета.Ru» узнала, сколько денег россияне потратили в новогодние праздники.
 
Теперь вы знаете
Гарантии безопасности для Украины: что согласовали Киеву в США и Европе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!