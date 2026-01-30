В феврале россиян ожидают длинные выходные

Следующие длинные выходные в России ожидаются на День защитника Отечества. Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — сообщил Балынин.

До этого депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в конце февраля россиян ожидает короткая рабочая неделя. С 24 по 27 февраля граждане будут работать четыре дня. Неделя стала меньше за счет переноса и учета праздничного понедельника.

По словам Бессараб, постановление с точной информацией о праздниках и выходных в 2027 году выйдет в конце 2026-го. Однако в следующем году может быть 249 рабочих и 116 дней отдыха. Она также отметила, что повторение 12-дневных каникул на Новый год будет возможно только в 2032 году. В 2027 году, по информации парламентария, продолжительность новогодних праздников составит 11 календарных дней с учетом 31 декабря 2026 года.

