Евросоюз не хочет урегулирования конфликта на Украине, ему важнее интересы оружейных предприятий. Об этом ТАСС рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По его словам, многие лидеры Евросоюза убедили себя в том, что отказ от политики санкций против Москвы и передачи Киеву вооружений будет равнозначен для них признанию в собственной несостоятельности.

Масленников считает, что именно с этим связано нежелание Брюсселя содействовать подлинному урегулированию конфликта.

Накануне министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что

пока конфликт на Украине продолжается, нет никаких причин для снятия или смягчения санкций против России.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТАЗ заявил, что единственное, что в совершенстве умеет Европейский союз — это «ненавидеть русских». Он указал, что политическое объединение переживает кризис, однако не способно принимать эффективных решений для его преодоления. Выживут только те, «кто будет сильным», считает политик.

Ранее Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.