Россиянам рассказали, на какие автомобили обратить внимание, чтобы опередить рост цен

2026 год на авторынке не будет годом массовых распродаж и панических покупок. Ожидается укрепление новой ценовой реальности и дальнейшее, хотя и умеренное, повышение стоимости владения автомобилем, рассказала «Газете.Ru» Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto.

По словам эксперта, для потребителя, планирующего покупку автомобиля, принцип «сейчас, а не потом» становится особенно актуальным. Оснований для такого подхода несколько, и они касаются разных сегментов рынка.

«С 1 января 2026 года ужесточаются правила автокредитования — обязательное подтверждение дохода через «Госуслуги». Это, по нашим оценкам, снизит долю кредитных сделок в массовом сегменте в первом квартале, что может временно охладить спрос. Однако ключевым трендом является глубокая локализация производства. Китайские бренды, всерьез нацеленные на российский рынок (Rox Motor, Haval, Chery, FAW и другие), активно переводят сборку в Россию. Цель правительства — довести долю таких машин до 80%. Это стратегический курс, но он не означает автоматического удешевления. Локализация — это длительный и капиталоемкий процесс. Первоначальные инвестиции, стоимость адаптации технологий и логистики комплектующих будут заложены в цену. Сейчас мы находимся в переходной фазе: старые партии, собранные за рубежом, распроданы, а новые, локализованные, только выходят на конвейер. Цены на них уже сформированы с учетом новых реалий», — объяснила Франк.

Если вы рассматриваете новую машину массового или среднеценового сегмента от ключевых игроков, разумнее сделать выбор в ближайшие месяцы, считает эксперт.

«Дальнейшая локализация в 2026 году, на фоне дорогого импорта компонентов, скорее всего, поддержит ценовой уровень, чем снизит его. Ждать значительных «скидок от завода» на популярные локализованные модели не стоит», — предупредила она.

Кроме этого, как заметила Франк, гибриды — главный технологический фаворит, который продолжит дорожать. Спрос на гибридные автомобили устойчиво растет, и это единственный сегмент, где ажиотаж сохраняется на здоровой, прагматичной основе.

«Покупатель ценит их за универсальность, топливную экономичность в городском цикле и психологический комфорт (отсутствие «диапазонной тревоги», как у электромобилей). Предложение же ограничено. Локализовать производство гибридов сложнее и дороже, чем автомобилей с ДВС. Поэтому основным каналом поставок остается импорт, который объективно становится дороже из-за логистических и валютных рисков. Мы не прогнозируем профицита в этом сегменте. Рекомендация: покупка гибрида сейчас — возможно, одна из самых взвешенных инвестиций в мобильность на ближайшие годы. Их ликвидность на вторичном рынке будет высокой, а рост цен в 2026 году — весьма вероятным из-за сочетания высокого спроса и ограниченного, дорогого импорта», — поделилась специалист.

При этом рынок подержанных автомобилей переживает настоящий ренессанс. Для многих это единственная возможность приобрести конкретную, часто премиальную, модель, которой нет в дилерских центрах.

«Наш опыт показывает резкое увеличение спроса на адресный импорт автомобилей с пробегом под заказ. Эта услуга становится массовой. Однако здесь работает та же логистическая и валютная арифметика. Стоимость ввоза, таможенного оформления и сертификации будет только расти. Кроме того, с 1 января 2026 года вырос утилизационный сбор, что также влияет на конечную цену ввезенного автомобиля», — объяснила она.

Если вы давно присматриваете конкретный автомобиль с пробегом (например, европейский премиум или японский кроссовер), откладывать покупку на конец 2026 года нерационально, считает Франк. Стоимость аналогичного автомобиля, ввезенного позже, с высокой долей вероятности будет выше из-за совокупности регуляторных и макроэкономических факторов.

В сегменте новых премиальных автомобилей не ожидается ни профицита, ни ценовых войн. Поставки остаются точечными, а спрос со стороны обеспеченной аудитории, менее чувствительной к кредитным ограничениям, — стабильным.

«Это тот случай, когда ожидание не даст никакой выгоды. Модели, которые есть в наличии у официальных дилеров сегодня, завтра могут физически отсутствовать, а новые партии будут оцениваться уже по обновленным, более высоким прайсам», — сказала она.

По мнению Франк, 2026 год станет для авторынка годом ценовой консолидации и прагматичного спроса. Основные драйверы роста стоимости — дорогой импорт (как машин, так и комплектующих), затраты на локализацию и ужесточение регуляторного фона (утильсбор, кредитные правила).

«Поэтому стратегия «купить сейчас» выглядит более рациональной, чем «подождать до лучших времен». Лучших времен в старом понимании — с обвалом цен и дешевыми кредитами — рынок уже не вернет. Он движется к новой стабильности, основанной на более высоком ценовом уровне», — резюмировала эксперт.

