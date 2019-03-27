Малолетние дети и их родители погибли при пожаре в Оренбуржье

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В результате пожара в Медногорске Оренбургской области погибли четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 60 кв. м.

«Были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей — четырехлетнего мальчика и двухлетней девочки», — сообщили в МЧС.

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В ведомстве считают, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Ранее сообщалось, что сломанная печь убила семью из четырех человек в Омске.