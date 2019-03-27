Американец распылил в рот дезодорант перед проверкой на алкоголь

Американский водитель распылил в рот дезодорант, чтобы скрыть запах алкоголя перед проверкой на дороге. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, эта идея пришла ему в голову, когда он заметил приближающихся инспекторов.

По итогам проверки на полу у мужчины было обнаружено 12 упаковок пива, 10 из них были почти пустыми. Уточняется, что на лицо имелись все признаки алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что мужчину убили топором после ссоры на дороге в Австралии.