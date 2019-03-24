Более 10 пострадавших на лайнере Viking Sky госпитализированы

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Около 13 человек остаются в больнице после ЧП с норвежским круизным лайнером Viking Sky. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, пассажиры лайнера пострадали в результате сильной качки судна.

Как отмечается, состояние одного человека оценивается как тяжелое.

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При этом всего в результате ЧП пострадали 25 человек.

Ранее сообщалось, что Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде.