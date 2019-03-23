Число жертв взрыва на химзаводе в КНР превысило 60

Число погибших в результате взрыва на химическом заводе в Китае увеличилось до 64 человек, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в настоящее время 21 пострадавший находится в критическом состоянии.

Как отмечается, более 70 человек находятся в тяжелом состоянии.

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При этом в настоящее время около 28 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что власти Китая ответили на вопрос о гибели иностранцев при взрыве на химзаводе.