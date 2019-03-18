Полиция обыскала дом сестры обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии

Полиция Австралии обыскала дома в Новом Южном Уэльсе, среди которых оказался дом сестры Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

По словам полиции, целью обыска было получение дополнительной информации, которая могла бы помочь правоохранительным органам Новой Зеландии в расследовании стрельбы в мечетях.

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Результаты обыска не приводятся.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила «манифест» Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче, за девять минут до начала теракта.