Глава Новой Зеландии подтвердила данные о «многочисленных» убитых в стрельбе в мечетях

Новозеландский премьер Джасинда Ардерн выступила по национальному телевидению, подтвердив, что в результате атаки на мечети в городе Крайстчерч есть «многочисленные жертвы», передает портал Stuff.

Премьер не уточнила, сколько человек были убиты.

Ардерн подчеркнула, что атака на мечети станет один из «темнейших» дней в истории страны. Она также назвала атаку «беспрецедентным актом жестокости».

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщали о 27 жертвах атаки. Позднее также стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур.