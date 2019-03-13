Школьники чистили крышу без страховки в Татарстане

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Прокуратура в Татарстане проверяет видео, на котором подростки чистят крышу школы от снега без страховки, передает РИА «Новости».

В соцсетях появилось видео, на котором трое подростков и двое взрослых очищают от снега крышу. Лишь один из школьников обвязан тросом, но он не зафиксирован, его просто держит в одной руке мужчина.

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Как отметили в министерстве образования и науки Татарстана, директору и завучу объявлены выговоры.

Ранее Казани снег с одной из крыш убрали с помощью снегоуборочных машин.