Полиция задержала десятки людей после рейда в ТЦ «Москва» и «Садоводе»

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков мигрантов на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всех задержанных в настоящее время проверяют на соблюдение правил порядка пребывания в России и на причастность к ряду преступлений, уточнил источник.

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Отмечается, что проверка на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» — плановое мероприятие.

Ранее сообщалось, что полиция пришла с обысками на рынок «Садовод» и в ТЦ «Москва».