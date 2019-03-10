Известный итальянец погиб при крушении самолета в Эфиопии

Министр правительства итальянской области Сицилия по делам культурного наследия и сицилийской идентичности погиб при крушении самолета Boeing-737 в Эфиопии, передает РИА «Новости».

Себастьяно Туза находился на борту вместе с семью соотечественниками. Он был всемирно известным археологом и профессором палеонтологии в одном из университетов Неаполя.

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Ему принадлежит ряд археологических открытий на острове Пантеллерия в Сицилийском проливе.

Ранее посольство России в Эфиопии опубликовало имена трех россиян, которые находились на борту разбившегося Boeing 737.