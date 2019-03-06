Владимирская чиновница назвала питание в школах ответственностью родителей
Директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева заявила, что школы не несут ответственность за питание учащихся, и заниматься этим должны родители. Об этом сообщает агентство «ПроВладимир».
По ее словам, образовательная организация должна только обеспечивать условия для организации питания.
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«А вот обеспечить само питание — то есть обеспечить подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовления и так далее — это уже вопрос родителей», — отметила Беляева.
Она подчеркнула, что обязанности по выделению средств на питание нет ни у органов местного самоуправления, ни у департамента образования, ни у школы.
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