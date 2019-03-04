Российского топ-менеджера расстреляли в подъезде под Оренбургом

Замдиректора отделения «Оренбургэнерго» расстрелял неизвестный в Орске. Об этом сообщает сайт управления СК по Оренбургской области.

Мужчине нанесли огнестрельные ранения прямо на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Тело 38-летнего убитого нашли местные жители, уточнили в ведомстве.

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Отмечается, что момент выстрела был снят одной из камер видеонаблюдения.

»[У] следствия имеются видеоматериалы камеры видеонаблюдения, на которых запечатлено лицо, совершившее вышеназванное преступление», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи продолжают выяснять делать происшествия и начали поиски убийцы.

Ранее сообщалось, что в Башкирии мужчина расстрелял трех человек и покончил жизнь самоубийством.