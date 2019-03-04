Радикалы избили прихожан и захватили храм УПЦ на Украине
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и напали на прихожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.
Уточняется, что в нападении также участвовали члены экстремистского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России).
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Захватчики заблокировали вход в храм и побили некоторых прихожан, добавил источник.
Ранее в УПЦ заявили о нежелании церквей признать «новую церковь» Украины.
«Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России.