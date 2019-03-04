Радикалы избили прихожан и захватили храм УПЦ на Украине

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и напали на прихожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Уточняется, что в нападении также участвовали члены экстремистского движения «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Реклама

Захватчики заблокировали вход в храм и побили некоторых прихожан, добавил источник.

Ранее в УПЦ заявили о нежелании церквей признать «новую церковь» Украины.

«Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена в России.