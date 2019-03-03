«Как в зоопарке»: голодающий Винник пожаловался на тюремщиков

Арестованный в Греции россиянин Александр Винник пожаловался на условия содержания и психологическое давление, передает РИА «Новости».

По его словам, охрана не дает ему спать.

«Я тут как в зоопарке, все ходят и смотрят на меня. Я с вечера просил охрану закрыть дверь, но они отказались, мотивируя это тем, что им надо наблюдать за мной», — сказал Винник.

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По его словам, инструментов воздействия у него немного.

Отмечается, что Винник проводит 90-дневную голодовку.

Уточняется, что россиянин голодает с 26 ноября 2018 года. Таким образом он протестует против нарушения его прав в Греции.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

На данный момент имеются решения о выдаче Винника в США, в Россию и во Францию.