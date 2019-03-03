Создатель «Новичка» объяснил, почему яд не убил Скрипалей

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Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», объяснил, почему отравителям экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не удалось их убить. Свои выводы Мирзаянов изложил в фейсбуке.

Ученый рассказал, что изучил фотографии флакона, в котором, по заявлениям британской полиции, находился «Новичок». По его словам, яд находился во флаконе в виде «бинарного оружия» — в верхней части флакона был один из компонентов «Новичка», который следовало смешать с другим веществом для «экспрессного» получения нервно-паралитического вещества.

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«Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации «Новичка», — сделал вывод Мирзаянов.

Он заключил, что это привело к тому, что на дверную ручку дома Скрипалей была нанесена нелетальная доза яда.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Британии подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.