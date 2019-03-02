СК заинтересовался данными об охраннике, выпоровшем детей

В управлении Следственного комитета по Москве (СК) проинформировали о проверке, которая началась после сообщений СМИ об охраннике столичного супермаркета, который избил ремнем двух подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным СМИ, такие действия были вызваны желанием подростков взять рекламную продукцию для макулатуры.

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«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов уже нашли сотрудника, который избил детей ремнем.