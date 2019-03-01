Готовившие теракты боевики задержаны в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали боевиков, которые готовили серию терактов, а также убийства полицейских. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Как отмечается, они тесно связаны с бандподпольем на Северном Кавказе и разделяют «идеологию международных террористов».

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Подчеркивается, что боевики планировали нападение на объекты особой важности. Взрывы готовились в местах массового скопления людей.

Уточняется, что у задержанных изъяли самодельную бомбу, гранату и пистолет.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.