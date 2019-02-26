Посол подсчитал, сколько российских детей сидят в тюрьмах Багдада

Посол России в Ираке Максим Максимов заявил, что в иракских тюрьмах содержатся 58 российских детей и 64 гражданки России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, они смогут вернуться в Россию в «ближайшие месяцы» после того, как будут оформлены необходимые документы.

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Также Максимов добавил, что находящиеся в тюрьмах дети были рождены в основном за пределами России — в Ираке, Сирии и Турции.

Ранее сообщалось, что российских детей перевезли из Багдада в Москву бортом МЧС.