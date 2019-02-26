Неизвестные атаковали полицейского на северо-востоке Москвы
В управлении МВД России проинформировали о нападении на полицейского на северо-востоке столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как заявили в ведомстве, сотрудник правоохранительных органов возвращался с домой. По дороге он сделал замечание компании.
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«Несколько человек в ответ на это нанесли полицейскому телесные ранения, в том числе ножевое», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что после произошедшего нападавшие скрылись с места происшествия, а полицейского доставили в больницу.
Ранее мужчина обстрелял полицейских из ружья под Астраханью.