На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО назвал ядерный зонтик США главной защитой европейцев

Рютте: ядерный зонтик США — абсолютная гарантия для европейских стран НАТО
true
true
true
close
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Американский ядерный зонтик является «абсолютной гарантией» для европейских стран НАТО, и это не изменится. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил в интервью немецкому агентству DPA.

Генсек напомнил, что лишь несколько стран Европы имеют свой ядерный потенциал сдерживания.

Глава НАТО также выразил мнение, что приверженность США организации при президенте Дональде Трампе останется. По его словам, в американской стратегии национальной безопасности четко прописано: для Соединенных Штатов приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество между странами-членами блока.

22 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейские партнеры по НАТО не обладают достаточными силами ядерного сдерживания и по-прежнему нуждаются в США. По его словам, несмотря на ядерные потенциалы Франции и Великобритании, они не сопоставимы с необходимым уровнем сдерживания.

Ранее Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами