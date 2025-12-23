Генсек НАТО назвал ядерный зонтик США главной защитой европейцев

Американский ядерный зонтик является «абсолютной гарантией» для европейских стран НАТО, и это не изменится. Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил в интервью немецкому агентству DPA.

Генсек напомнил, что лишь несколько стран Европы имеют свой ядерный потенциал сдерживания.

Глава НАТО также выразил мнение, что приверженность США организации при президенте Дональде Трампе останется. По его словам, в американской стратегии национальной безопасности четко прописано: для Соединенных Штатов приоритетами являются безопасная Европа, сильное НАТО и тесное сотрудничество между странами-членами блока.

22 декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейские партнеры по НАТО не обладают достаточными силами ядерного сдерживания и по-прежнему нуждаются в США. По его словам, несмотря на ядерные потенциалы Франции и Великобритании, они не сопоставимы с необходимым уровнем сдерживания.

Ранее Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия.