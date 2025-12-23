В США трое детей угнали автомобиль и устроили погоню с полицией

Fox News: в США трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 12 лет угнали автомобиль

В американском штате Огайо трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 12 лет угнали автомобиль и устроили погоню с полицейскими, пишет Fox News.

По данным полиции, за рулем находился 11-летний ребенок. Когда офицер попытался остановить транспортное средство, водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Погоня завершилась столкновением с жилым домом, после чего дети попытались скрыться пешком.

На записи с нагрудной камеры полицейского видно, как двое мальчиков по приказу офицера ложатся на землю возле гаража, в то время как третий подходит к ним позже. На видео слышно, как дети плачут и извиняются, задавая вопросы о том, будут ли они арестованы.

По данным полиции, во время допроса мальчики сообщили, что заметили автомобиль возле магазина и решили его угнать. Один из них заявил, что «не смог себя контролировать». Также дети признались, что научились угону автомобилей, просматривая видеоролики на YouTube.

В полицейском отчете отмечается, что все трое понимали разницу между добром и злом и признали свою вину. Во время нахождения под стражей дети выражали беспокойство по поводу того, как произошедшее может повлиять на их рождественские праздники и визит Санта-Клауса. Один из мальчиков предположил, что «получит уголь на Рождество».

После оформления инцидента несовершеннолетние были переданы родителям и законным опекунам. О дальнейших юридических последствиях для детей власти не сообщили.

Ранее в США 10-летний школьник и сестра угнали машину матери и проехали 300 км.