Нейросеть Сбера подтвердила квалификацию финансового аналитика

Нейросеть Сбера GigaChat успешно выполнила все задания профессионального экзамена на финансового аналитика и получила соответствующий сертификат (СФА). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что нейросеть сдавала тест в отдельной сессии по регламенту организаторов — чтобы исключить утечку заданий и обеспечить объективность.

«Уровень сложности вопросов достаточно высок даже для профессионалов финансового рынка. GigaChat показал хорошие способности и более чем на 10% превысил установленный Совместным советом по финансовой аналитике НФА и АФА проходной балл сертификации», — сообщил глава Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Отмечается, что самой сложной для нейросети стала тема корпоративных финансов, при этом с разделом «Альтернативные инвестиции» она справилась блестяще.

В Сбере напомнили, что сертификация СФА подтверждает высочайший уровень знаний его обладателя. Экзамен разработан Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Ассоциацией финансовых аналитиков (АФА). Тестирование состоит из двух трехчасовых сессий по 120 вопросов, для его прохождения даже профессионалам финрынка обычно требуется от трех до шести месяцев.

«Успешная сдача профессионального экзамена подтверждает высокий уровень нашей нейросети. Теперь она обладает структурным пониманием финансовой отрасли во всей ее полноте. Это приближает нас к созданию профессионального финансового ИИ-ассистента, который сможет оказывать квалифицированную поддержку всем нашим клиентам — от частных инвесторов до корпораций», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов.