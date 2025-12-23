Аленушка-убийца и Кощей на фейсконтроле: почему вы обязаны посмотреть сериал «Русские народные»

23 декабря в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Русские народные. Вся правда о сказках», который исследует и увлекательно (в анимационном сеттинге!) рассказывает об истоках нашего культурного кода. Главные роли исполнили звезда «Волшебного участка» Николай Наумов, а также знаковые актеры озвучки Петр Гланц и Сергей Чихачев. «Газета.Ru» — о том, почему шоу обязательно к просмотру всем детям, которые давно повзрослели.

Каждый добрый молодец, не пренебрегавший уроками Александра Сергеевича Пушкина, знает: сказка, она хоть и ложь, но с намеком, призвана поучать своих слушателей. Мы, журналисты, своего рода тоже сказочники, так что намекнем — в теме народного творчества большинство из нас, современных россиян, никакие не молодцы, а в лучшем случае Иваны-дураки. Потому что повзрослев, так и не узнали, насколько глубок и велик этот сказочный мир, определявший жизнь древних предков — и, соответственно, предопределивший жизнь нас самих.

К счастью, чтобы исправить этот пробел, можно обойтись без визы в Тридевятое царство. Достаточно потратить пару часов на новый документальный сериал «Русские народные. Вся правда о сказках». И даже с печи вставать не придется.

По сюжету пятисерийного шоу сотрудник Отдела по борьбе со сказочными преступлениями Леха Попов (звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов), главный герой суперхита Okko «Волшебный участок», попадает на курсы повышения квалификации — так сказать, подучить теорию. Его наставниками и экзаменаторами становятся не абы кто, а великие исследователи русского фольклора Александр Афанасьев и Владимир Пропп (они «говорят» голосами всеми любимых Петра Гланца и Сергея Чихачева), преподавателями — писательница Дарья Бобылева, старший научный сотрудник РАНХиГС Надежда Рычкова, кандидат филологических наук Елизавета Касилова и многие другие знатоки предмета из числа современников. Конечно, не обходится и без практики — в ходе лабораторных работ Леха побеждает Змея Горыныча и Соловья-разбойника, спасает прекрасных царевен и даже (буквально) примеряет на себя шкуру мишки, на которого объявляют охоту потехи ради. Все это происходит в анимированном сеттинге, вдохновленном творчеством ключевого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина — и созданном с помощью искусственного интеллекта.

Каждый из эпизодов проекта посвящен отдельной теме: самой природе сказок, загробному миру и злодеям, богатырям и героиням, зверям и волшебным предметам. Вместе с Лехой зритель узнает много — и это ни разу не преувеличение — нового. Например, что некоторые русские правители сказки запрещали, а сами сюжеты появились и популяризировались задолго до возникновения письменности. Или что Баба-яга с Кощеем Бессмертным были прообразом язычества, с которым боролось христианство (в лице богатырей), — и при этом как бы работали на «фейсконтроле» Царства мертвых. А самих богатырей насчитывались десятки — от расчетливых трикстеров до экспертов по силовой экспансии. Наконец, о женских персонажах, которые дают фору этим вашим «марвелам» с картонной феминистской повесткой: Царь-девице, сражающейся как амазонка, или, допустим, Аленушке, отрубающей голову разбойника топором, — в лучших традициях Умы Турман из «Убить Билла».

Создатели «Народных» заявляют его как «первый в России документальный сериал-исследование феномена русских сказок». Так оно и есть, однако ключевое, думается, в другом — это, может быть, не первый, но точно очень редкий представитель жанра, который хочется именно смотреть, причем внимательно, кайфуя от каждого кадра, а не просто слушать, как это часто бывает, сухо подаваемую информацию, переписываясь с кем-то в «альт-табе». Углубленный курс по теме народных сказок здесь усваивается незаметно, будто фоном — к забавным шуткам Лехи, красочным баталиям богатырей, локациям загробного мира и топовому саундтреку, на котором звучат, в частности, рэпер ST и альтернативщики из «Химеры».

У любой сказки есть мораль, не обойдется без нее и эта. В последние годы, к сожалению, мы все нет-нет да и наталкиваемся на такой термин, как «отмена русской культуры». Под ним кроется беспощадное в своей бессмысленности явление, масштабы которого несколько преувеличены: Чайковский, Пушкин и другие столпы русского культурного кода все так же почитаются во всех уголках мира, когда речь заходит об адекватных людях, то есть подавляющем большинстве планеты. При этом сами мы, возмущенные «отменой», порой не задумываемся, сколь хорошо знаем свою же культуру. Культуру, зародившуюся задолго до Пушкина, Лермонтова, Булгакова — как раз в народных сказках. Которые, может, и ложь, но урок всем добрым молодцам — о зле и добре, любви к близким и окружающему миру, жизни и смерти. И читать которые, кажется, стоит не только детям.

Документальный сериал «Русские народные. Вся правда о сказках»

Дата премьеры: 23 декабря 2025 года

Количество серий, продолжительность: 5 серий по примерно 23 минуты

Режиссер: Эльдар Мусин

Продюсеры: Анастасия Евтушенко, Антон Кораблев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров

Сценаристы: Михаил Рольник, Федор Тимофеев

В ролях и в кадре: Николай Наумов, Петр Гланц, Сергей Чихачев, Дарья Бобылева, Никита Петров, Елизавета Касилова, Наталья Петрова, Надежда Рычкова, Евгений Цуркан, Ася Занегина

Где смотреть: Okko