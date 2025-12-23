Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин встретится с представителями бизнеса 24 декабря. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Встреча завтра будет, пока она на 20:00 планируется», — сказал он.

По его словам, протокол президента уже обзванивает участников встречи.

21 декабря о планах Путина встретиться с крупным бизнесом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

2 декабря президент выступил на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!». В ходе мероприятия он заявил, что в РФ необходимо создать единую систему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВТБ с участием министерства экономического развития. По словам президента, в случае с иностранными инвестициями может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект и какие для этого использовать федеральные меры поддержки.

Ранее Путин заявил, что повышение налогов не создаст проблем производственному бизнесу.