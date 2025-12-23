Иосиф Пригожин о браке с Валерией: «Пожертвовал многими своими мечтами, амбициями»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иосиф Пригожин признался, что пожертвовал своими мечтами ради брака с Валерией
Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о звездных браках и рассказал «Газете.Ru», что многим пожертвовал ради отношений с певицей Валерией. По его мнению, артисты могут строить крепкие союзы, но важно, чтобы была любовь.

Пригожин отметил, что в шоу-бизнесе немало крепких браков. В пример он привел Леонида Агутина и Анжелику Варум, Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Иосифа Кобзона и Нелли Кобзон.

«Мне кажется, что отношения между людьми не зависят от того, чем они занимаются. Конечно же, в профессии артиста есть эмоциональная составляющая, конкуренция, как в политике и любом другом деле. Но я хочу сказать, например, наш союз с Валерией стал возможен, потому что мы хорошо воспитанные люди, понимающие суть и смысл жизни. И в данном случае мы дополняем друг друга, не мешаем друг другу. Я нужен Валерии. Валерия нужна мне. Не было бы артиста, не было бы менеджера. Поэтому я не стараюсь, самое главное, навязывать и давить на человека. И самое, конечно, важное – это любовь. Когда ты любишь человека, ты ему уступаешь, когда ты уважаешь человека, ты считаешься с его мнением. Все зависит от людей, от уровня интеллекта, от того, чего человек хочет. Если цель, состояние души, спокойствие, мировоззрение совпадают внутри семьи, то, конечно же, брак будет крепким. Всегда», — поделился продюсер.

Иосиф Пригожин признался, что считает свой брак очень крепким. Он вместе с Валерией уже 23 года. При этом продюсер не скрывает, что пошел на жертвы ради этих отношений, но он ни о чем не жалеет.

«Конечно же, я пожертвовал многими своими мечтами, амбициями, когда встретил Валерию. У меня были большие планы. И она очень сильно повлияла, наверное, в лучшую сторону. Хорошо, может быть, что я не пошел по другому пути, который я себе там наметил. Во мне живет невероятная любовь. И она, кстати, даже не то что не потухает, а не гаснет вот уже 23 года. Как будто я вчера встретил Валерию. Вот мои ощущения такие. Я не знаю, что испытывает Валерия ко мне, я не задавал ей этот вопрос, но я продолжаю ее любить, просто обожать и восхищаться», — рассказал Пригожин.

Дейтинг-приложение Twinby провело опрос среди россиян и выяснило, что почти две трети граждан считают отношения с коллегами «приемлемыми». Категорически против таких союзов высказались лишь 13% респондентов.

Ранее Иосиф Пригожин раскрыл секрет превращения в мировую звезду.

