В «Ростове» озвучили точную сумму долга

Генеральный директор футбольного клуба «Ростов» Игорь Гончаров в интервью «РБ Спорт» заявил, что долг клуба на текущий момент времени составляет ₽1,5 млрд.

По его словам, клубу удалось достичь договоренности о реструктуризации задолженности.

«Задолженность крутится вокруг этой цифры. Причем сейчас речь идет о том, что принята дорожная карта по реструктуризации долгов. Каким образом — пока не могу говорить. Но в ближайшие три месяца все это документально будет подтверждено», — заявил Гончаров.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее Сергей Степашин озвучил задачу для «Динамо» в 2026 году.